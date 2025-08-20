Tennis, US Open: qualificazioni interrotte dalla pioggia

La pioggia ha causato la sospensione o la cancellazione di alcuni incontri in programma oggi nelle qualificazioni agli US Open. Per quanto riguarda gli italiani, il match che vedeva in campo Federico Cinà (numero 216 del ranking) contro Agustin Gomez (n.206) é stato fermato sul punteggio di 3-6, 2-1 a favore dell'argentino. Cancellati gli incontri di Matteo Gigante contro Coleman Wong (Hong Kong), Giulio Zeppieri contro il portoghese Jaime Faria, Francesco Passaro contro il messicano Rodrigo Pacheco Mendez e Lucrezia Stefanini contro la canadese Carol Zhao. E' fuori Stefano Travaglia, battuto in due set (6-3, 6-2) dallo statunitense Martin Damm.