Pugilato: Imane Khelif nega di aver appeso i guantoni al chiodo

La pugile algerina e campionessa olimpica Imane Khelif ha smentito le dichiarazioni del suo ex manager, che aveva raccontato a 'Nice Matin' il ritiro della pugile. "Voglio chiarire al pubblico che le voci sul mio ritiro dalla boxe sono false", ha scritto su Facebook. Ha inoltre criticato aspramente l'ex manager, Nasser Yefsah, accusandolo di aver "tradito la sua fiducia e il suo Paese con dichiarazioni false e malevole". "Questa persona non mi rappresenta più in alcun modo - ha sottolineato - Non ho mai annunciato il mio ritiro dalla boxe. Rimango impegnata nella mia carriera sportiva, mi alleno regolarmente e mantengo la mia forma fisica tra Algeria e Qatar in preparazione per i prossimi eventi", ha dichiarato Imane Khelif. La pugile ritiene che "la diffusione di tali voci abbia il solo scopo di interrompere e danneggiare la mia carriera sportiva e professionale".