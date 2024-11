Jorge Martin guarda con cautela al futuro: "Vincere il Mondiale nel 2025? Lo escludo, penso già al 2026"

Nonostante la scelta di lasciare la Ducati, Martin non rimpiange quanto fatto con il team Pramac con il quale è riuscito a battere la scuderia ufficiale che giusto qualche mese fa gli ha chiuso ufficialmente le porte: "Personalmente alla fine è stato quasi togliersi un peso dalle mie spalle. Lavoravo da tempo per mettermi in mostra. Non aveva senso non essere inseriti nel Lenovo team, ma, a causa di situazioni difficili da controllare, è andata diversamente. Si tratta di affari e l'ho capito perfettamente in quel momento. Mi sono semplicemente concentrato nel continuare a dare il 100% - ha sottolineato il campione del mondo -. La squadra si è rafforzata. Pramac e il mio team personale hanno trovato unità e spirito per lottare fino alla fine con tutto ciò che avevamo. E grazie a quella decisione della Ducati abbiamo vinto il Mondiale. So di avere molti margini di miglioramento. Voglio vincere più titoli possibili".