Marc Marquez "spegne" la sfida con Bagnaia: "Non sarà un Mondiale tra me e Pecco"

"Il mio futuro? Ho avuto risposte alle domande che mi ero fatto quest'anno. La più grande era vedere se ero competitivo. E lo sono stato. Entro il 2025, sono nella squadra campione, ho le armi migliori per cercare di lottare per un altro titolo. Ma - ha concluso - c'è una pre-stagione davanti a me. Correi lottare per il titolo, sono nella squadra migliore e con il compagno che ha lottato per vincere il titolo. Ora è tutto nelle mie mani. Lavoreremo nel modo migliore per provarci".