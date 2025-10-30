Martin, obiettivo Valencia: mobilità del braccio recuperata, ma frattura non del tutto saldata

Ancora qualche giorno e poi Jorge Martin saprà se potrà chiudere in pista o no quella sua tribolata stagione da campione del mono della MotoGP. L'ultimo controllo a cui il pilota dell'Aprilia si è sottoposto a causa dell’infortunio patito in Giappone ha dato riscontri positivi, anche se per la completa guarigione manca ancora qualcosa. "Il decorso post operatorio è regolare, la mobilità del braccio destro è recuperata completamente, anche se la consolidazione della frattura non è ancora completa. Nei prossimi giorni, Martìn si sottoporrà a un'ulteriore revisione medica", ha fatto sapere il team di Noale dopo che Martin è stato visitato dal professor Xavier Mir in seguito all’intervento di sintesi della frattura clavicolare destra.