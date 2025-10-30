Logo SportMediaset

Motogp
MOTOGP

Martin, obiettivo Valencia: mobilità del braccio recuperata, ma frattura non del tutto saldata

Lo spagnolo dell'Aprilia spera di poter chiudere la stagione in pista: nei prossimi giorni un ulteriore controllo

di Alberto Gasparri
30 Ott 2025 - 10:41
© Getty Images

© Getty Images

Ancora qualche giorno e poi Jorge Martin saprà se potrà chiudere in pista o no quella sua tribolata stagione da campione del mono della MotoGP. L'ultimo controllo a cui il pilota dell'Aprilia si è sottoposto a causa dell’infortunio patito in Giappone ha dato riscontri positivi, anche se per la completa guarigione manca ancora qualcosa. "Il decorso post operatorio è regolare, la mobilità del braccio destro è recuperata completamente, anche se la consolidazione della frattura non è ancora completa. Nei prossimi giorni, Martìn si sottoporrà a un'ulteriore revisione medica", ha fatto sapere il team di Noale dopo che Martin è stato visitato dal professor Xavier Mir in seguito all’intervento di sintesi della frattura clavicolare destra.

Di sicuro salterà la gara di Portimao, mentre l'obiettivo è quello di provare a esserci per l'ultimo GP del 2025, quello in programma a Valencia nel weekend del 16 novembre. "Sto lavorando con tutto il mio cuore per tornare in questa stagione", ha scritto sui suoi canali social.

MotoGP, le immagini della gara di Sepang

1 di 27
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

martin
motogp
aprilia

