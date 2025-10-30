Martin, obiettivo Valencia: mobilità del braccio recuperata, ma frattura non del tutto saldata

MotoGP, le immagini della gara di Sepang
Lo spagnolo dell'Aprilia spera di poter chiudere la stagione in pista: nei prossimi giorni un ulteriore controllodi Alberto Gasparri
Ancora qualche giorno e poi Jorge Martin saprà se potrà chiudere in pista o no quella sua tribolata stagione da campione del mono della MotoGP. L'ultimo controllo a cui il pilota dell'Aprilia si è sottoposto a causa dell’infortunio patito in Giappone ha dato riscontri positivi, anche se per la completa guarigione manca ancora qualcosa. "Il decorso post operatorio è regolare, la mobilità del braccio destro è recuperata completamente, anche se la consolidazione della frattura non è ancora completa. Nei prossimi giorni, Martìn si sottoporrà a un'ulteriore revisione medica", ha fatto sapere il team di Noale dopo che Martin è stato visitato dal professor Xavier Mir in seguito all’intervento di sintesi della frattura clavicolare destra.
Di sicuro salterà la gara di Portimao, mentre l'obiettivo è quello di provare a esserci per l'ultimo GP del 2025, quello in programma a Valencia nel weekend del 16 novembre. "Sto lavorando con tutto il mio cuore per tornare in questa stagione", ha scritto sui suoi canali social.
