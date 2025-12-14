Conte a caccia... di record, Bartesaghi primatista a San Siro

SBILANCIO – L’assenza di Leao e del lungodegente Gimenez e lo scarso apporto offensivo di Nkunku (autore comunque dell’assist per il raddoppio di Bartesaghi) non possono spiegare fino in fondo il 2-2 del Milan contro il Sassuolo. Frutto anche delle amnesie di una difesa che ha rischiato di prendere ancora un altro paio di gol dagli emiliani. Impressionano i numeri della retroguardia rossonera, imperforabile con le grandi e di pastafrolla con le piccole. Nei sei confronti con le big (Bologna, Napoli, Roma e Lazio in casa; Juventus e Inter fuori) ha incassato soltanto una rete, peraltro su rigore, da De Bruyne. In cinque partite con le piccole Sassuolo, Pisa e Cremonese a San Siro e Torino e Parma in trasferta ha subìto la bellezza di 10 gol. Motivi di riflessione per Massimiliano Allegri non mancano alla vigilia della Supercoppa (con il Milan impegnato giovedì 18 a Riad contro il Napoli) e con una ripresa di campionato che prevede domenica 28 il Verona al Meazza.