Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
MOTOGP

MotoGP, le pagelle del weekend di Sepang: gode il team Gresini, riscatti e sfortune per Bagnaia

Voti alti anche per Mir e Acosta, fine settimana complicato per Bezzecchi

di Daniele Pezzini
26 Ott 2025 - 17:19
© Getty Images

© Getty Images

LE PAGELLE DI SEPANG

Bagnaia 7 - Nel contesto di una stagione maledetta, quello di Sepang è stato per lui un weekend decisamente positivo: pole position e vittoria nella Sprint, poi un piccolo passo indietro nella gara lunga, quando prima della foratura sembrava poter ambire al massimo al terzo posto. Dopo Indonesia e Australia, un fine settimana così è stato comunque oro colato per lui e per la Ducati.

Team Gresini 8 - Una due giorni malese da incorniciare per loro: in pista è arrivato un doppio podio nella Sprint (prima della penalità ad Aldeguer) e un trionfo senza storia nel GP grazie a un super Alex Marquez. In classifica il titolo di rookie dell’anno per Fermin e quello di miglior team indipendente per la squadra.

Mir 7 - Lo sfortunato ritiro di Bagnaia ha naturalmente fatto la differenza, ma lui ha comunque lottato e avuto la meglio su Quartararo, prendendosi alla fine il secondo podio dell’anno e confermando che per lui e per la Honda c’è una luce in fondo al tunnel.

Acosta 7,5 - Il suo si conferma un finale di stagione in crescendo e per la prima volta dopo Brno riesce a centrare il doppio podio Sprint-GP. Il secondo posto di domenica, in particolare, è impreziosito da un bellissimo duello, vinto, con la Ducati di Bagnaia nei primi giri.

Bezzecchi 5 - Un deciso passo indietro dopo il magistrale weekend di Phillip Island. Solo 6° nella Sprint e 11° nel GP, mai in grado di lottare per le posizioni che contano. La sua, così come quella del suo team, resta una stagione di altissimo livello e il terzo posto in classifica a + 5 sulla Ducati ufficiale di Bagnaia è lì a testimoniarlo.

motogp
sepang
pagelle

Ultimi video

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

00:19
Terribile incidente in Moto3

Moto3: spaventoso incidente tra Rueda e Dettwiler

00:20
gresini

Il team Gresini si veste di blu per il GP di Malesia

01:07
DICH AGOSTINI SU MOTGP DICH

Agostini: "Marquez e Rossi? Sono sullo stesso livello"

01:45
dronemisano

Ecco il drone che sfida la MotoGP a Misano

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

03:24
DICH GIGI DALLIGNA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Dall'Igna carico: "Avere due campioni è un vantaggio"

02:40
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Fantastico avere il numero 1, è stato facile decidere di portarlo"

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

I più visti di Motogp

Rossi-Marquez, video inedito di Sepang 2015: "Volevo ammazzarlo, figlio di p..."

DICH AGOSTINI SU MOTGP DICH

Agostini: "Marquez e Rossi? Sono sullo stesso livello"

Trionfa Furusato: prima gioia iridata dopo lo spavento per l'incidente Rueda-Dettwiler

Alex Marquez trionfa a Sepang. Una foratura mette ko Bagnaia: Acosta e Mir sul podio

Bagnaia non lascia scampo a nessuno, vittoria in Sprint e sorrisi a Sepang

Marc Marquez, stagione finita: salterà anche i test di fine campionato

Notizie del giorno
Vedi tutti
19:21
Viviani chiude la carriera con il botto: è oro nell'eliminazione ai Mondiali
19:20
Finisce 2-2 tra Padova e Juve Stabia, doppietta di Bortolussi per i veneti
19:17
Rugby, Italia: iniziato raduno a Verona in vista Nations Series
19:09
Sassuolo, Berardi dall'ospedale rassicura tifosi e Fanta-tifosi sui social: "Tutto ok"
19:03
Scintille tra Conte e Lautaro: "Ridi su sto c...". La lite ai tempi dell'Inter