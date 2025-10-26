MotoGP, le pagelle del weekend di Sepang: gode il team Gresini, riscatti e sfortune per Bagnaia

Voti alti anche per Mir e Acosta, fine settimana complicato per Bezzecchidi Daniele Pezzini
© Getty Images
LE PAGELLE DI SEPANG
Bagnaia 7 - Nel contesto di una stagione maledetta, quello di Sepang è stato per lui un weekend decisamente positivo: pole position e vittoria nella Sprint, poi un piccolo passo indietro nella gara lunga, quando prima della foratura sembrava poter ambire al massimo al terzo posto. Dopo Indonesia e Australia, un fine settimana così è stato comunque oro colato per lui e per la Ducati.
Team Gresini 8 - Una due giorni malese da incorniciare per loro: in pista è arrivato un doppio podio nella Sprint (prima della penalità ad Aldeguer) e un trionfo senza storia nel GP grazie a un super Alex Marquez. In classifica il titolo di rookie dell’anno per Fermin e quello di miglior team indipendente per la squadra.
Mir 7 - Lo sfortunato ritiro di Bagnaia ha naturalmente fatto la differenza, ma lui ha comunque lottato e avuto la meglio su Quartararo, prendendosi alla fine il secondo podio dell’anno e confermando che per lui e per la Honda c’è una luce in fondo al tunnel.
Acosta 7,5 - Il suo si conferma un finale di stagione in crescendo e per la prima volta dopo Brno riesce a centrare il doppio podio Sprint-GP. Il secondo posto di domenica, in particolare, è impreziosito da un bellissimo duello, vinto, con la Ducati di Bagnaia nei primi giri.
Bezzecchi 5 - Un deciso passo indietro dopo il magistrale weekend di Phillip Island. Solo 6° nella Sprint e 11° nel GP, mai in grado di lottare per le posizioni che contano. La sua, così come quella del suo team, resta una stagione di altissimo livello e il terzo posto in classifica a + 5 sulla Ducati ufficiale di Bagnaia è lì a testimoniarlo.