Marquez: "Subito all'attacco, poi ho gestito". Acosta: "Ci riprovo domani"

"Sono soddisfatto del terzo posto nella classifica finale, molto meno del risultato della Sprint, devo a tutti i costi rifarmi nel Gran Premio. Al via non sono riuscito a sganciare l'abbassatore ma il problema non è stato questo. Alex ormai era davanti, era inutile resistergli. Mi ero preparato ad incrociare la traiettoria per riattaccarlo subito ma ho avuto un problema in accelerazione. Qualcosa non ha funzionato e dobbiamo capire cosa. Oltretutto il problema si è ripresentato due o tre volte in gara, ad esempio quando ho superato una prima volta Quartararo e lui mi ha ripassato. Poi tutto si è stabilizzato ma a quel punto ormai ero indietro. La soft davanti è stata una buona scelta ma per ottimizzarla avrei dovuto essere nelle prime tre posizioni. C'è sempre da imparare dagli errori. L'importante è capire cosa è successo. I miei uomini stanno già studiando il problema e ora vado a raggiungerli. Spero di fare una bella gara nel Gran Premio".