Motogp
MAX SEQUESTRO

L'Fbi scopre moto appartenute a Rossi e Marquez nel garage di un narcotrafficante

E' il canadese Ryan James Wedding, ex campione olimpico di snowboard

30 Dic 2025 - 22:00
© IPA

© IPA

Le autorità messicane hanno sequestrato una delle più imponenti collezioni private di motociclette mai viste: non meno di 50 moto da Gran Premio e altre da corsa per un valore di circa 34 milioni di euro, collegate a Ryan James Wedding. Canadese, ex atleta olimpico di snowboard, è uno dei 10 latitanti più ricercati dall'FBI. La notizia è stata confermata da quest'ultima, dalla sede di Los Angeles, attraverso il suo account ufficiale su X, dove ha spiegato che questo mese sono stati eseguiti diversi mandati di perquisizione in Messico, che hanno portato al sequestro di questa collezione in un'operazione coordinata tra le autorità messicane, l'FBI, la Royal Canadian Mounted Police e il Dipartimento di Polizia di Los Angeles.

Tra le moto collezionate ci sono veri e propri gioielli, come diverse Ducati MotoGP guidate da Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, Loris Capirossi e Andrea Iannone, così come la moto di Marc Márquez, campione del mondo Moto2 del 2012, e un'Aprilia 125cc con cui Rossi ha vinto il titolo in quella classe.

L'FBI ha ricordato che una ricompensa fino a 15 milioni di dollari (12,7 milioni di euro) rimane in vigore per qualsiasi informazione che porti all'arresto o alla condanna di Wedding. I suoi precedenti penali includono accuse come associazione a delinquere finalizzata allo spaccio e all'esportazione di cocaina, riciclaggio di denaro, manomissione di testimoni e associazione a delinquere finalizzata all'omicidio nell'ambito di un'organizzazione criminale. James Wedding è stato identificato come sospettato nelle indagini delle forze dell'ordine statunitensi per la presunta gestione di un cartello della droga e per il suo presunto coinvolgimento nell'omicidio di un testimone, secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. 

