La conferma: la Juve non può prescindere dalla coppia d'attacco Woltemade-Kolo Muani
I due insieme moltiplicano la produzione offensiva, ma ci sono altre cose da sistemare nonostante il 4-0di Enzo Palladini
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Adesso la domanda è obbligatoria: qual è la vera Juventus? Quella del primo tempo scollata, abulica, narcotizzata da un Venezia aggrappato al sogno dello 0-0 senza grandi pretese? Oppure è quella del secondo tempo, capace di segnare quattro gol, di produrre altre importanti occasioni, fluida nella manovra e feroce nelle riaggressioni? Ogni tifoso bianconero vorrebbe sentirsi dire che la vera Juve è proprio quest'ultima, libera da condizionamenti, determinata nella ricerca di un risultato che fa classifica e morale. Però la letteratura recente invita alla cautela. Quel primo tempo grigio non è un'eccezione per questo gruppo, ha dei precedenti inquietanti che non lasciano tranquilli.
La seconda domanda è: cosa è cambiato all'interno della squadra tra il primo e il secondo tempo? Sarebbe bello avere una registrazione di quello che Luciano Spalletti ha detto ai suoi giocatori all'interno di quello spogliatoio. Capire come possa essere completamente cambiato l'atteggiamento, dalla passività totale a una fame di vittoria che raramente si è visto da quelle parti. Non può essere stato soltanto l'accenno di contestazione dello Stadium e svegliare la squadra. Anche in questo caso non era la prima volta. C'è stato altro, c'è stato un richiamo alle proprie responsabilità. Di sicuro è intervenuto anche qualche leader dello spogliatoio e qualche sospetto su Bremer ci sarebbe, perché il capitano è stato tra quelli che dal primo all'ultimo minuto ci hanno messo l'anima per portare a casa il risultato. Dal punto di vista tecnico, Spalletti ha effettuato due cambi che hanno sbloccato certi meccanismi: Woltemade al posto di Alajbegovic e Sarr al posto di Douglas Luiz.
Tra tutti questi interrogativi, le ultime uscite bianconere hanno dato una risposta irrevocabile: la Juventus funziona meglio quando gioca con due attaccanti veri. Nel senso che Woltemade, pur non essendo un centravanti classico (non lo si dice mai con abbastanza chiarezza ma il fisico trae in inganno), svolge il compito utilizzando tutto quello che ha a disposizione, ossia la sua straordinaria potenza. Kolo Muani è un giocatore completamente diverso, fantastico quando può scatenare la sua accelerazione, impacciato quando è da solo davanti e a volte si trova spalle alla porta. Quando parte da lontano è davvero decisivo. Spalletti non può prescindere da questa coppia d'attacco, salvo infortuni: troppa differenza in positivo quando giocano insieme. Anche perché il rapporto tra i due è eccellente, come dimostra il rigore del 4-0 che Woltemade, rigorista designato e potenzialmente infallibile, ha ceduto a Kolo Muani con un sorriso.
Dopo un 4-0 è facile pensare che molti problemi siano risolti, ma quel primo tempo così opaco, così spento, deve essere studiato a fondo per evitare di essere ripetuto. Distanze non rispettate tra i reparti, molti errori tecnici dovuti all'approssimazione, mezza occasione da gol sull'unica fiammata da Zhegrova, schierato per la prima volta da titolare nella sua carriera bianconera. Quello è tutto il brutto di questa Juve, che deve ringraziare Bremer per una chiusura magistrale dopo appena cinque minuti, quando un gol avrebbe indirizzato la giornata in una maniera completamente differente. Invece è andata così, l'ombra di Antonio Conte ha sgombrato l'orizzonte immediato di Spalletti, la Juve "ha detto qualcosa da Juve". In questo modo si può pensare con più serenità al futuro.