La seconda domanda è: cosa è cambiato all'interno della squadra tra il primo e il secondo tempo? Sarebbe bello avere una registrazione di quello che Luciano Spalletti ha detto ai suoi giocatori all'interno di quello spogliatoio. Capire come possa essere completamente cambiato l'atteggiamento, dalla passività totale a una fame di vittoria che raramente si è visto da quelle parti. Non può essere stato soltanto l'accenno di contestazione dello Stadium e svegliare la squadra. Anche in questo caso non era la prima volta. C'è stato altro, c'è stato un richiamo alle proprie responsabilità. Di sicuro è intervenuto anche qualche leader dello spogliatoio e qualche sospetto su Bremer ci sarebbe, perché il capitano è stato tra quelli che dal primo all'ultimo minuto ci hanno messo l'anima per portare a casa il risultato. Dal punto di vista tecnico, Spalletti ha effettuato due cambi che hanno sbloccato certi meccanismi: Woltemade al posto di Alajbegovic e Sarr al posto di Douglas Luiz.