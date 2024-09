Marc Marquez risponde alle accuse di Valentino Rossi: "Ho di meglio da fare che badare a un pilota ritirato”

MOTOGP

Il pilota spagnolo ha risposto alla polemica scatenata dal pilota marchigiano al podcast di Andrea Migno “Mig Babol”

La diatriba fra Marc Marquez e Valentino Rossi non sembra fermarsi. Dopo che il fuoriclasse di Tavullia aveva accusato il collega di essere uno dei piloti più "sporchi di sempre" durante il podcast di Andrea Migno “Mig Babol”, il centauro del Gresini Racing ha risposto a ridosso del week-end di gare a Misano Adriatico per il Gran Premio dell'Emilia-Romagna: "Ho ascoltato e visto l’intervista di Rossi con Migno ma in questo momento ho cose migliori da fare rispetto al perdere tempo con le dichiarazioni di un pilota. Oltretutto un pilota ritirato, quindi mi interessa ancora meno entrare in questi giochi".

Una risposta che non spegne le polemiche, soprattutto complice la risposta stizzita dello spagnolo: "Cosa voleva ottenere? Chiedetelo a lui, sicuramente sarà qui questo fine settimana. Non credo sia un gioco psicologico anche perché non otterrebbe nulla, come nel 2016 o nel 2017. Però ripeto, non mi interessa intraprendere guerre che non mi regalano nulla".