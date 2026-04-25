Roma, Massara ai saluti ma con la squadra a Bologna: presente a bordocampo. Gasp: "Basta con certe domande"

25 Apr 2026 - 17:48
Frederic Massara  © italyphotopress

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Dato in uscita dopo l'addio di Ranieri e sfiduciato anche pubblicamente da Gasperini "Con lui non è nato un feeling tecnico", Ricky Massara è quest'oggi a Bologna per seguire vicino la Roma. L'attuale ds dei giallorossi ha seguito da vicino il riscaldamento di Mancini e compagni sedendosi anche sulla panchina dei capitolini. Nel pre-partita Gasperini ha dribblato ogni domanda sul tema: "Continuate a farmi delle domande in cui non sono direttamente coinvolto. Non so perché continuate a farle a me, non ho mai fatto un botta e risposta con nessuno".

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