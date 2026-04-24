Marquez Jr. "Questa pista mi piace molto...". Bezzecchi: "Meglio del previsto"
Lo spagnolo punta sulla gara di casa per volatre pagina dopo un avvio di stagione nell'ombra
© Getty Images
ALEX MARQUEZ
"Questa pista mi piace molto ma anche la Thailandia era una delle mie piste preferite... Qui abbiamo azzeccato subito il set up. A Jerez ci sono staccate forti che io non gradisco molto ma anche molti tratti guidati. Abbiamo cercato di sistemare il problema delle staccata violente ma poi siamo tonati alla moto dell'anno scorso e soprattutto ci siamo detti di pensare in positivo. Qui è molto importante portare velocità in curva, una cosa che a me piace e infatti lo si vede dai tempi".
MARCO BEZZECCHI
"Direi che è andata abbastanza bene ma qui è tosta perché questo asfalto ha moto grip e noi con la soft soffriamo un po', infatti sono venuti fuori un po' di problemi da parte nostra. Non è semplice e abbiamo tanto da fare ma è andata meglio del previsto. Il nostro metodo di lavoro resta quello di sempre, sia dal mio punto di vista a livello di guida, sia dal punto di vista del team per quanto riguarda la moto. Qui non si consumano molto le gomme ma poi dipende dalle temperature: oggi non faceva caldo ma sabato probabilmente sì: usarla nel Gran Premio di domenica sarà dura.
FRANCESCO BAGNAIA
"Nelle prove libere siamo andati... così così. Di Giannantonio e Alex Marquez sono stai subito veloci, io e Marc avevamo più o eno lo stesso ritmo e gli stessi problemi. Nelle prequalifiche sulla mia moto c'era una piccola modifica che aveva anche Alex e che probabilmente poteva aiutarmi ma ho subito distrutto la moto e quindi non ho più potuto provarla. L'importante è stato comunque capirci qualcosa ed avere un passo decente. Il time attack è stato un po' caotico ma era fondamentale essere davanti".
ENEA BASTIANINI
"Credo sia la prima volta che sono la migliore delle KTM, quest'anno di sicuro. È una piccola soddisfazione, anche se poi siamo tutti molto vicini: con un decimo e mezzo in meno sarei stata addirittura terzo! Ad Austin ho ritrovato la fiducia che mi era mancata nelle prime due gare. Prima facevo molta fatica, specialmente a livello di gomme, ero un po' in balia degli eventi. Ora va molto meglio, anche se ci manca ancora qualcosa. Quando sono dietro a Ducati e Aprilia vedo che loro hanno più percorrenza di noi ma non sia mo così male in termini di frenata".