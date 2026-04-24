Marquez Jr. "Questa pista mi piace molto...". Bezzecchi: "Meglio del previsto"

"Nelle prove libere siamo andati... così così. Di Giannantonio e Alex Marquez sono stai subito veloci, io e Marc avevamo più o eno lo stesso ritmo e gli stessi problemi. Nelle prequalifiche sulla mia moto c'era una piccola modifica che aveva anche Alex e che probabilmente poteva aiutarmi ma ho subito distrutto la moto e quindi non ho più potuto provarla. L'importante è stato comunque capirci qualcosa ed avere un passo decente. Il time attack è stato un po' caotico ma era fondamentale essere davanti".