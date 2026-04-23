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MotoGP, Martin prima di Jerez: "Non mi sento ancora pronto per vincere"

Il padrone di casa frena: "Se ci sarà un'occasione ci proverò". Acosta: "La Ktm è piuttosto veloce qui"

23 Apr 2026 - 17:32
© Getty Images

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Dopo quasi un mese, torna la MotoGP, che fa tappa in Spagna. Nella conferenza stampa di presentazione intervengono due padroni di casa: Jorge Martin, secondo in classifica generale ("Non mi sento ancora pronto per vincere ma se ci sarà un'occasione ci proverò"), e Alex Marquez, trionfatore nel 2025 ("L'anno scorso qui è stato straordinario"). Pedro Acosta elogia Jerez: "È il circuito più leggendario, qui la Ktm è piuttosto veloce".

Quasi un mese dopo il trionfo di Bezzecchi ad Austin, torna la MotoGP, al quarto appuntamento del Mondiale 2026: si corre in Spagna, a Jerez, casa di Jorge Martin e Alex Marquez. Il primo, pilota dell'Aprilia, è a -4 dalla vetta della classifica piloti occupata proprio dall'italiano, e dopo due secondi posti è tempo di trionfare. Il campione del Mondo nel 2024, però, frena gli entusiasmi nella consueta conferenza stampa di presentazione: "Sicuramente è stato un inizio di stagione positivo, però non mi sento ancora pronto per vincere un GP, è il passo in più difficile da fare perché mi manca solo quello. Se ci dovesse essere occasione ci proverò: voglio correre al 100% del mio potenziale". Finora, un avvio soddisfacente per l'iberico, protagonista insieme a Bezzecchi con l'Aprilia: "Ora sento che è la mia moto, ho le stesse sensazioni del 2024. Sin dalle prove in Thailandia ho capito che mi sentivo meglio. Devo ancora migliorare ma mi sento bene, non voglio cambiare molto".

Grande occasione pure per Pedro Acosta, terzo in classifica: "La Ktm qui è piuttosto veloce, proveremo a preparare la gara nel miglior modo possibile. Fin qui abbiamo fatto un buon lavoro, dobbiamo continuare su questa strada per restare in top 5. L'anno scorso mi è mancata continuità, speriamo di evolverci in questo senso. Se lotteremo ancora con Aprilia e Ducati, significherà che avremo fatto un buon lavoro". Il portoghese, Martin e pure Alex Marquez, vincitore lo scorso anno a Jerez, incoronano quello iberico come circuito più leggendario. "È l'unica pista in cui sento il rumore del pubblico nonostante quello del motore. Vincere l'anno scorso è stato straordinario, ma non credo di avere il potenziale per ripetermi. L'inizio di stagione è stato difficile, siamo indietro rispetto all'Aprilia. Ducati sta lavorando molto e anche io come pilota devo fare meglio. Quando sfrutteremo le tante cose positive, torneremo al nostro livello".

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