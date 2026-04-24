MOTOGP

Nuovo look per le Aprilia Trackhouse di Fernandez e Ogura

Le RS-GP in pista nella quarta tappa iridata con una livrea speciale

24 Apr 2026 - 10:57
© Trackhouse MotoGP Team Press Office

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Nuovi colori per le Aprilia RS-GP del cliente USA Trackhouse al debutto della stagione europea del Motomondiale. Dopo aver corso al COTA di Austin con i loghi SuperFile sulla sezione muso di entrambe le Trackhouse Aprilia RS-GP26, il team americano adotta nel weekend del Gran Premio di Spagna la prima livrea completa di design SuperFile sulla moto e sulle tute da gara dello spagnolo Raul Fernandez e del giapponese Ai Ogura. Il look sfoggiato a Jerez tornerà a distinguere le due Aprilia "americane" nella seconda parte del Mondiale: al Gran Premio del Giappone e poi a quello del Qatar, rinviato al prossimo autunno dalla guerra tra USA e Iran.

© Trackhouse MotoGP Team Press Office

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