PREQUALIFICHE

Marquez Jr. svetta a Jerez Davanti a Di Giannantonio e Bezzecchi

Ducati e Aprilia presidiano quasi per intero la prequalifica spagnola

di Stefano Gatti
24 Apr 2026 - 17:03
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Un ritrovato Alex Marquez mette tutti in fila nella prequalifica del Gran Premio di Spagna con il tempo di un minuto 35 secondi e 704 millesimi. Alle spalle del pilota spagnolo del team Gresini (che un anno fa proprio a Jerez ha centrato la sua prima vittoria nella premier class) chiude con un ritardo di 333 millesimi Fabio Di Giannantonio, che era stato l'autore del miglior tempo nel primo turno di prove libere davanti al compagno di suadra Franco morbidelli. Terzo tempo arpionato nel finale da Marco Bezzecchi. In sella alla migliore delle quattro Aprilia in pista, il leader del Mondiale incassa mezzo secondo dal leader (506) millesimi ma si tiene dietro Marc Marquez (+0.523).

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A sigillare a sorpresa la top five è il giapponese Ai Ogura con la RS-GP clienti del team Trackhouse. Tira un sospiro di sollievo Francesco Bagnaia che - dopo un primo turno complicato e una rovinosa caduta ad inizio prequalifica - fa un bel passo avanti a livello di performance e di confidenza e accede senza ulteriori patemi al Q2 del sabato mattina con un ritardo di 561 millesimi dalla vetta. L'alternanza tra Ducati e Aprilia prosegue con il settimo tempo di Raul Fernandez (Trackhouse) e poi ancora con l'ottavo e il nono tempo di altri due piloti di casa: Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Jorge Martin (Aprilia Racing), finito a terra ad inizio sessione. Decima casella della classifica dei tempi (l'ultima buona per l'accesso diretto alla caccia alla pole position) per Enea Bastianini con la KTM Tech 3. Non vanno oltre il quindicesimo e il sedicesimo tempo i due piloti factory della Casa austriaca. Pedro Acosta e Brad Binder che sabato in qualifica partiranno quindi dal Q1. Alle loro spalle Fabio Quartararo (in pole a Jerez nel 2025) con la Yamaha Monster Energy e "migliore" dei quattro piloti della Casa di Iwata. Fuoei dalla top ten (ma complessivamenge meglio delle Yamaha) tutte le Honda: autore dell'undicesimo tempo con la moto ufficiale, Joan Mir precede Johann Zarco (LCR) e l'altra RC213V factory Luca Marini. Diciannovesimo tempo per il rookie brasiliano Diogo Moreira (LCR).

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