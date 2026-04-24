Marquez Jr. svetta a Jerez Davanti a Di Giannantonio e Bezzecchi

A sigillare a sorpresa la top five è il giapponese Ai Ogura con la RS-GP clienti del team Trackhouse. Tira un sospiro di sollievo Francesco Bagnaia che - dopo un primo turno complicato e una rovinosa caduta ad inizio prequalifica - fa un bel passo avanti a livello di performance e di confidenza e accede senza ulteriori patemi al Q2 del sabato mattina con un ritardo di 561 millesimi dalla vetta. L'alternanza tra Ducati e Aprilia prosegue con il settimo tempo di Raul Fernandez (Trackhouse) e poi ancora con l'ottavo e il nono tempo di altri due piloti di casa: Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Jorge Martin (Aprilia Racing), finito a terra ad inizio sessione. Decima casella della classifica dei tempi (l'ultima buona per l'accesso diretto alla caccia alla pole position) per Enea Bastianini con la KTM Tech 3. Non vanno oltre il quindicesimo e il sedicesimo tempo i due piloti factory della Casa austriaca. Pedro Acosta e Brad Binder che sabato in qualifica partiranno quindi dal Q1. Alle loro spalle Fabio Quartararo (in pole a Jerez nel 2025) con la Yamaha Monster Energy e "migliore" dei quattro piloti della Casa di Iwata. Fuoei dalla top ten (ma complessivamenge meglio delle Yamaha) tutte le Honda: autore dell'undicesimo tempo con la moto ufficiale, Joan Mir precede Johann Zarco (LCR) e l'altra RC213V factory Luca Marini. Diciannovesimo tempo per il rookie brasiliano Diogo Moreira (LCR).