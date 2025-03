MotoGP Argentina, Marquez: "Sono tranquillo e guido bene"

Se la gode anche Alex: "Dieci anni fa non ci avrei mai creduto di poter lottare così vicino a mio fratello, sono molto soddisfatto. Questo secondo posto è diverso da quello della Thailandia, abbiamo lottato, con l'attitudine di voler vincere, come bisogna fare. Marc è più bravo di me a guidare al limite negli ultimi di giri, ha quel talento unico su cui io devo ancora lavorare. Il sorpasso? In quella curva era tutto il weekend che faticavo, ho provato a dare il 100% quando mi ha sorpassato, ma non è bastato. La mia più bella gara in MotoGP? Sì, sicuramente quella in cui sono stato più competitivo. Essere stato l'unico vicino a Marc è una cosa straordinaria, dobbiamo continuare così perché Ducati e Gresini stanno facendo un grande lavoro. Abbiamo fatto un weekend bellissimo, non posso chiedere di più. È difficile che Marc non abbia tutto sotto controllo, io voglio batterlo, ma essendo mio fratello non ho problemi a dire quali sono le sue qualità".