Marquez: "Mi sono complicato le cose da solo". Bezzecchi: "Marc imprendibile, sono soddisfatto"
Il vincitore di giornata ripercorrere il suo avvio di gara tutt'altro che linearedi Stefano Gatti
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Nelle dichiarazioni post-gara, i tre protagonisti del tredicesimo appuntamento iridato raccontano le fasi più calde del Gran Premio. Il vincitore Marc Marquez sottolinea l'errore nelle prime curve che non gli impedisce però di mettere a segno il quarto successo stagionale. Il secondo classificato Pedro Acosta rinvia alla prossima tappa di Misano la caccia al primo successo nella MotoGP, mentre un soddisfatto Marco Bezzecchi archivia con il sorriso un fine settimana che a ruote ferme si presentava piuttosto ostico.
MARC MARQUEZ
"Anche oggi il momento chiave era la partenza. Sono riuscito a prendere il comando come ieri alla prima curva ma poi ho commesso un errore enorme: mi sono dimenticato l'abbassatore inserito e tra la uno e la due mi sono piantato in mezzo alla pista e mi hanno passato. Insomma mi sono complicato la vita da solo. Poi c'è stata la battaglia con Bezzecchi. È stato stranissimo, le due moto si avvicinavano da sole. Ad un certo punto la mia Ducati si è alzata davanti. È stato divertente? Mah, più per il pubblico che per noi due! Ho cercato di costruire un po' di vantaggio per poter poi controllare la gara. L'importante è dare il massimo nelle mie piste preferite, come questa. È la mia chance di lottare per il titolo. Sono concentrato nella gestione del mio fisico, al resto pensa la Ducati con una grande moto. Io al momento cerco di essere al cento per cento ogni volta che scendo in pista".
PEDRO ACOSTA
"Bezzecchi aveva un passo fortissimo al via per sette giri, poi ho approfittato anch'io del suo duello con Marc. Avevo detto alla vigilia che oggi ci avrei provato. Lo dovevo ai miei tifosi, a costo di fare un errore. Stiamo migliorando giorno dopo giorno e ogni fine settimana. Il podio mi mancava da un po' di tempo ed esserci tornati sopra ci dà grande soddisfazione. Puntiamo a fare un altro passo avanti tra due domeniche a Misano".
MARCO BEZZECCHI
"In realtà sono molto soddisfatto: è stato un weekend difficile ma fantastico. Strano, questa è una pista che ho sempre amato ma che mi è sempre stata un po' ostica, non so perché. Ho lavorato bene con il team, siamo stati sempre molto veloci. Ho portato a casa il massimo. Ho lottato per il podio in entrambe le gare e ora... avanti così. Quando ho sentito Marquez arrivare dopo la curva quindici ho cercato di chiuderlo ma le scie reciproche ci spingevano. Io volevo allontanarmi ma la scia mi risucchiava vicino alla Ducati. È stato bello. Marquez qui è praticamente imbattibile. Peccato piuttosto aver perso subito anche la posizione da Acosta. Mi sono trovato troppo a sinistra e non ero nel punto giusto per staccare fortissimo, così Pedro mi ha superato. Probabilmente sarebbe successo lo stesso, ma avrei preferito lottare un po' di più. Fisicamente sto soffrendo ma il problema non è stato questo, il fatto è che al pomeriggio in questi giorni abbiamo sofferto un po' troppo".
Ennesima weekend complicato per Francesco Bagnaia, costretto al ritiro dopo sei soli giri di gara. A freddo il tre volte campione del mondo offre un'analisi completa della giornata e della sue situazione.
FRANCESCO BAGNAIA
"È difficile... Le cose che facevo tranquillamente fino a pochi anni fa ora sono impossibili, non è facile per nessuno. Ero partito abbastanza bene. Ho provato a seguire i primi ma non avevo grip. Dopo cinque giri ho dovuto cambiare la mappatura del motore per provare ad essere più gentile con le gomme. Quando sono caduto stavo cercando di tenere il mio ritmo. All’ingresso della curva nove mi è partita dietro e quando è tornata mi si è chiuso il davanti. Quest'anno cado indifferentemente quando spingo e quando vado... piano. Per fortuna ci sono i dati a parlare per me ma è successo qualcosa di strano nelle due ultimi gare. So di non aver perso nulla come pilota ma al momento non riesco a fornire la performance. Come la vedo per Misano? In queste condizioni sarà difficilissimo su una pista così, ma sono un inguaribile ottimista, parto sempre da casa con la speranza di trovare una moto che mia un feeling naturale".