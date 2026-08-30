Marquez: "Mi sono complicato le cose da solo". Bezzecchi: "Marc imprendibile, sono soddisfatto"

"In realtà sono molto soddisfatto: è stato un weekend difficile ma fantastico. Strano, questa è una pista che ho sempre amato ma che mi è sempre stata un po' ostica, non so perché. Ho lavorato bene con il team, siamo stati sempre molto veloci. Ho portato a casa il massimo. Ho lottato per il podio in entrambe le gare e ora... avanti così. Quando ho sentito Marquez arrivare dopo la curva quindici ho cercato di chiuderlo ma le scie reciproche ci spingevano. Io volevo allontanarmi ma la scia mi risucchiava vicino alla Ducati. È stato bello. Marquez qui è praticamente imbattibile. Peccato piuttosto aver perso subito anche la posizione da Acosta. Mi sono trovato troppo a sinistra e non ero nel punto giusto per staccare fortissimo, così Pedro mi ha superato. Probabilmente sarebbe successo lo stesso, ma avrei preferito lottare un po' di più. Fisicamente sto soffrendo ma il problema non è stato questo, il fatto è che al pomeriggio in questi giorni abbiamo sofferto un po' troppo".