Marquez ingiocabile ad Aragon: bis del Cannibale al Motorland, Acosta e Bezzecchi sul podio

Il momento decisivo al sesto dei ventitré giri in programma, quando il Cannibale ha attaccato Bezzecchi, infilandolo al culmine di una drag race alla staccata in fondo al rettilineo più lungo del Motoroland, che Honda e Aprilia hanno affrontate divise da pochi centimetri. Del duello ha approfittato parzialmente Acosta, che ha ugualmente superato Bezzecchi, mettendosi poi al traino di Marquez, prima che il connazionale ducatista (autore anche del giro più veloce della gara) allungasse irresistibilmente verso la vittoria. Alle spalle dei primi cinque, sesta piazza per Fermin Aldeguer davanti a Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini, Diogo Moreira e Brad Binder.