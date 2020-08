Marquez filosofico: "Cadere è permesso, rialzarsi è un obbligo"

"Cadere è concesso, rialzarsi è un obbligo. Grazie a tutti per i messaggi di sostegno". Sul suo profilo Instagram Marc Marquez, prova a 'rialzarsi' dopo la seconda operazione al braccio che lo terrà lontano dalla pista più del previsto. Il campione del mondo della Honda non correrà il Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno domenica e non è ancora noto quanto potrà ricominciare a salire in moto.