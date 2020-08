Marquez, lo stop rischia di prolungarsi: in pista solo a settembre?

MOTOGP

Il Mondiale di Marc Mrquez, nel senso di caccia al titolo della MotoGP, rischia di essere già finito. Il nuovo intervento al braccio fratturato nel GP di Spagna potrebbe impedire al catalano di tornare in pista prima di settembre. Secondo quanto trapela dalla Spagna, infatti, questa volta il campione della Honda avrebbe deciso di non voler affrettare i tempi e rischiare di peggiorare una situazione già critica. Come ha imparato a sue spese dal tentativo disperato di Jerez.

