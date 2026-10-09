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MotoGp Indonesia, Marquez: "Obiettivo podio difficile, Aprilia velocissima". Bezzecchi: "Contento ma..."

Le parole di Marc Marquez e Marco Bezzecchi dopo le prequalifiche in Indonesia: le dichiarazioni dei due piloti tra sorprese, passo gara e insidie

09 Ott 2026 - 16:04
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© afp | MotoGp Indonesia 2026 (prequalifiche)
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Le sessioni di prequalifiche sul tracciato di Mandalika hanno tracciato i primi bilanci del weekend di MotoGp in Indonesia. Tra la ricerca del ritmo gara e la stoccata nel time attack, il venerdì ha regalato indicazioni importanti direttamente dai protagonisti in pista.

Nonostante il quinto tempo cronometrico, Marc Marquez ha tracciato un bilancio positivo del suo lavoro sulla Ducati. "Sono contento perché è stato un venerdì superiore alle mie aspettative, pensavo di essere più lontano dai primi e mi aspettavo di peggio", ha dichiarato il campione spagnolo ai microfoni di Sky. L'otto volte iridato ha poi analizzato il potenziale dei rivali nel consueto incontro con la stampa: "Le Aprilia sono velocissime nelle curve lunghe. In questo momento dovrebbe cambiare moltissimo la situazione per poter puntare al podio: salirci sarà difficile".

Di umore opposto Marco Bezzecchi, autore del secondo tempo di giornata alle spalle di Fernandez e davanti a Martin. "Sono contento sia in termini di passo che di time attack", ha commentato il pilota della casa di Noale. Il romagnolo sa però che la concorrenza è spietata e non vuole fermarsi. "C'è da migliorare, magari prendendo spunto anche da Raul che è andato velocissimo", ha spiegato parlando del compagno di marca. A fare la differenza per il pilota italiano è stato un rendimento impeccabile nel tratto guidato del circuito. "È un settore che mi piace molto, ma tutta la pista in generale è nelle mie corde", ha concluso Bezzecchi parlando delle curve 5, 6 e 7.

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