MotoGp Indonesia, Marquez: "Obiettivo podio difficile, Aprilia velocissima". Bezzecchi: "Contento ma..."

Di umore opposto Marco Bezzecchi, autore del secondo tempo di giornata alle spalle di Fernandez e davanti a Martin. "Sono contento sia in termini di passo che di time attack", ha commentato il pilota della casa di Noale. Il romagnolo sa però che la concorrenza è spietata e non vuole fermarsi. "C'è da migliorare, magari prendendo spunto anche da Raul che è andato velocissimo", ha spiegato parlando del compagno di marca. A fare la differenza per il pilota italiano è stato un rendimento impeccabile nel tratto guidato del circuito. "È un settore che mi piace molto, ma tutta la pista in generale è nelle mie corde", ha concluso Bezzecchi parlando delle curve 5, 6 e 7.