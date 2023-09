Marini: "Abbiamo la reale possibilità di lottare per il titolo iridato 2024" 

MOTOGP

Anche nella prossima stagione il fratello minore di Valentino Rossi farà squadra con il pilota attualmente terzo nella classifica generale

© Getty Images Un'altra casella del mercato piloti MotoGP per la prossima stagione va al suo posto nelle ore che precedono il via del weekend di Misano, Luca Marini firma un nuovo contratto con Mooney VR46 per guidare anche nella prossima stagione la Ducati di uno dei due clienti della Casa di Borgo Panigale. Per il fratello minore di Valentino Rossi, ventisei anni compiuti poco meno di un mese fa si tratterà della quarta stagione nella premier class e della terza in quello "targato" VR46. Nella sua stagione d'esordio (2020), Luca aveva esordito in MotoGP con un'altra Ducati satellite, quella by Esponsorama Racing. Vicecampione della Moto2 quattro anni fa, Marini vanta quale miglior risultato nella top class il secondo posto nel GP delle Americhe della scorsa primavera e anche nel 2024 farà ancora coppia con Marco Bezzecchi, lui pure fresco di rinnovo.

© Getty Images

"Per me rimanere nel team Mooney VR46 Racing è una questione di fiducia in un gruppo molto unito, che crede in me da tanti anni. Come squadra, faremmo tutto quanto in nostro potere per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti per la prossima stagione. Non solo Valentino, Uccio e Pablo (Salucci e Nieto, ndr) e l'intero staff che sostiene me e la Ducati. Abbiamo sicuramente la possibilità reale di essere protagonisti nel 2024 e di lottare per il titolo sia come pilota che come squadra". (Luca Marini)

© MotoGP.com

"Sono molto contento di poter confermare che Luca rimarrà con noi anche nel 2024. Sarà la settima stagione con noi. Questo è un riconoscimento di fiducia davvero significativo, sia per noi che per i partners che supportano il progetto. Confermare, con l’appoggio di Ducati, una squadra in crescita, è molto importante. Luca è un gran lavoratore, sempre preciso, focalizzato sui dettagli. Ciò è un vero plus, nella MotoGP di oggi. Veloce, costante e molto concreto, penso che finora abbia raccolto meno di quanto si meritasse e spero possa togliersi tante soddisfazioni". (Alessio Salucci - Team Director)

“La nostra line up 2024 è ora completa. Sono molto felice di aver confermato entrambi i piloti. Il prolungamento del contratto con Luca per un altro anno rappresenta una grande iniezione di fiducia per tutti i membri del team. Si tratta di un gruppo di lavoro solido, costruito con il supporto di Ducati. Grazie all'impegno di tutti, compresi i nostri partner, stiamo raggiungendo risultati ambiziosi. Luca è ormai una certezza della MotoGP. È costantemente tra i primi. Sono sicuro che potrà togliersi molte soddisfazioni in futuro”. (Pablo Nieto - Team Manager)