Basket, Wnba: le Valkyries di Zandalasini in semifinale, Wings battute in gara-3

Le Golden State Valkyries passano il primo turno e accedono alle semifinali della Wnba. La squadra di San Francisco vince in rimonta 77-73 contro le Dallas Wings nella decisiva gara-3 della serie, con 5 punti di una Cecilia Zandalasini un po' più in sordina nelle due partite seguite all'exploit di gara-1. Per le Valkyries, allenate da Natalie Nakase, adesso ci saranno le Las Vegas Aces della stella A'ja Wilson, tre volte campionesse negli ultimi 4 anni, che hanno battuto in gara-3 le Indiana Fever di Caitlin Clark. L'altra semifinale sarà tra le New York Liberty e le Atlanta Dream.