Marc Marquez: "In crescita ma ancora non guido come vorrei"

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Di Giannantonio: "Pagato due errori, ma siamo vicini a Marquez". Martin: "Un anno fa mi imboccavano..."
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"Vittoria importante, specialmente perché in Thailandia ho sofferto mentre qui ho sentito crescita, ma ancora non guido come vorrei. Continuiamo a spingere, lottando con Diggia e con Marco che sono veloci".
"Oggi c'erano condizioni diverse rispetto a stamattina, in due curve c'era meno grip. Nella stessa curva ho commesso due errori e ho rovinato la mia opportunità, ma siamo contentissimi, il secondo posto ci mette vicini a Marc Marquez e quindi vediamo domani come andrà la gara".
“Grazie, sono davvero felice. È stato un percorso difficile. Un anno fa ero in ospedale e la mia ragazza mi dava da mangiare e ora sono qui. Stiamo migliorando sempre di più, restiamo uniti”