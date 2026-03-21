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Marc Marquez: "In crescita ma ancora non guido come vorrei"

Di Giannantonio: "Pagato due errori, ma siamo vicini a Marquez". Martin: "Un anno fa mi imboccavano..."

21 Mar 2026 - 21:46
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Marc Marquez: "Ancora non guido come vorrei"

"Vittoria importante, specialmente perché in Thailandia ho sofferto mentre qui ho sentito crescita, ma ancora non guido come vorrei. Continuiamo a spingere, lottando con Diggia e con Marco che sono veloci".

Di Giannantonio: "Pagato due errori ma vicini a Marquez"

"Oggi c'erano condizioni diverse rispetto a stamattina, in due curve c'era meno grip. Nella stessa curva ho commesso due errori e ho rovinato la mia opportunità, ma siamo contentissimi, il secondo posto ci mette vicini a Marc Marquez e quindi vediamo domani come andrà la gara". 

Martin: "Sono davvero felice"

“Grazie, sono davvero felice. È stato un percorso difficile. Un anno fa ero in ospedale e la mia ragazza mi dava da mangiare e ora sono qui. Stiamo migliorando sempre di più, restiamo uniti”

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