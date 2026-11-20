Nel doppio è già definita la sfida tra Kevin Krawietz e Tim Puetz, campioni a Torino nel 2024, e Théo Arribage e Albano Olivetti. Il precedente più recente sorride ai francesi, vincitori per 6-4, 6-4 nei quarti di Shanghai. I tedeschi partono leggermente favoriti per esperienza e rendimento sul veloce indoor, ma Arribage e Olivetti hanno appena eliminato le teste di serie numero uno e campioni uscenti Harri Heliovaara e Henry Patten, battuti in due tie-break. Marcelo Arevalo e Mate Pavic, primi nel gruppo Woodbridge con tre vittorie, attendono invece la coppia che uscirà dal confronto tra Christian Harrison e Neal Skupski, campioni agli US Open, e Marcel Granollers e Horacio Zeballos. In palio c'è il secondo posto nel gruppo Woodforde