Libere Qatar, Rins: "Contento della velocità". Marquez: "Devo guidare con cautela"

motogp qatar

Trio spagnolo avanti nella prima giornata di libere nella quale le Suzuki hanno sorpreso davanti a Marquez

È un Alex Rins più che soddisfatto quello che ha commentato la prima giornata di prove libere della stagione di MotoGP: "Sono molto contento per come è andata oggi, abbiamo fatto un buon lavoro e provato tanti telai per capire con quale fare la gara. Sono contento della velocità, il motore ha fatto dei passi in avanti". Marquez, secondo in combinata, non si è sbilanciato: "Appena provo a sforzare non riesco, manca ancora quello step per entrare tra i big che possono contendersi la vittoria". MotoGP, prima giornata in Qatar Getty Images

Con la sua Suzuki Rins è stato capace di sorprendere nel primo venerdì della stagione 2022, ma non vuole illudersi: "Sono contento della velocità, il motore ha fatto dei passi avanti e speriamo che in gara non ci sorpassino come matti. Non so come andrà la gara, se non ci sorpassano sul rettilineo come capitava l'anno scorso possiamo respirare un po' e costruire al meglio la gara".

Secondo tempo per Marc Marquez, che dopo i tanti guai vissuti nelle ultime due stagioni ci va con i piedi di piombo: "Voglio guidare pulito perché gli stili di guida del passato non mi riescono bene. Voglio essere efficace, ma siamo ancora lontani nel passo in confronto a Suzuki e Quartararo. Sono comunque contento perché in Qatar di solito faccio fatica, ho capito tante cose su questa moto che dal punto di vista fisico mi permette di guidare con cautela. Appena provo a sforzare non riesco, manca ancora quello step per entrare tra i big che possono contendersi la vittoria".

Sorride Joan Mir: "Abbiamo girato molto forte per essere in Qatar, sono contento di come sta andando tutto e mi sento molto bene con questa moto. I tempi sono più o meno forti, il telaio vecchio mi fa sentire bene ma anche col nuovo non facciamo male. Bisogna lasciare la moto così com'è, ma quando avremo più tempo dobbiamo provare per vedere come fare meglio".