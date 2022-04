Libere Jerez, Quartararo: "Pista incredibile, vedremo cosa succederà". Marquez: "Non sono preoccupato"

Il leader della prima giornata di prove libere a Jerez de la Frontera è un super Fabio Quartararo, che in 1:37.071 si prende la scena e si candida per il secondo successo di fila dopo Portiamo. Il francese, che ha ritrovato il feeling in sella alla sua Yamaha, è soddisfatto: "Sono contento di aver ritrovato il feeling, qui non è mai semplice al primo giorno. Dal venerdì al sabato la pista cambia molto, il passo diventa sempre meglio e domani vedremo cosa succederà. Sarà di sicuro una gara divertente perché Bagnaia, Mir ed Espargarò sono lì con i tempi".