Libere GP Austria, Zarco: "La vittoria arriverà presto". Miller: "Passo competitivo"

MOTOGP AUSTRIA

Il francese comanda la combinata e sogna di acciuffare quanto prima il successo che gli manca in MotoGP

Spielberg, un venerdì tra pioggia e sole











































La prima giornata di prove libere del GP d'Austria, tredicesima tappa stagionale della MotoGP, si apre sotto il segno delle motorizzate Ducati. A comandare al termine delle prime due finestre è la Pramac di Johann Zarco, che si è detto soddisfatto per il lavoro svolto in pista: "Questo è il modo giusto di guidare per cercare di vincere e avere fiducia nella moto. Una giornata molto buona che ci permette di stare tranquilli in base a come sarà il tempo domani, sto spingendo tanto".

Una delle grandi novità di Spielberg è la nuova chicane, la "esse" di curva 2 che i piloti hanno imparato a conoscere in questo venerdì: "La nuova chicane è talmente lenta che non dà fastidio a Ducati e non dà neanche vantaggi a Yamaha, bisogna frenare forte e riusciamo a sfruttare ancora di più la forza della nostra moto- ha spiegato Zarco-. Vittoria? È una questione di tempo, certo è difficile aspettare ma l’ansia la vivo bene perché significa che non sono ancora riuscito a mettere insieme tutto. Sento che ho un bel feeling, sto costruendo tutto bene”.

Secondo tempo in combinata per la Ducati factory di Jack Milller: "La nuova chicane è molto divertente, mi piace tanto e ha aumentato la sicurezza. Si fa un cambio di direzione molto bello e la nuova moto funziona molto bene qui. Sul passo gara ho trovato un buon feeling, quindi mi sento molto competitivo. Sono concentrato su questa stagione al 100%, comincerò a pensare al 2023 in KTM dal lunedì di Valencia. Per me questa non è una gara di casa".

Un'altra Pramac, quella dello spagnolo Jorge Martìn, si piazza terza: "Sono molto fiducioso per domani e per la gara, siamo a buon punto. Abbiamo provato più gomme e una carena nuova, ma sono certo che domani riusciremo a fare un passo avanti importante. Sono stanco di sentire le voci di mercato, ora voglio concentrarmi sul mio lavoro e dare il massimo per fare sempre meglio. Le ultime gare mi hanno dato tanta fiducia, sono sempre più vicino e penso che sia la chiave giusta per andare avanti. Voglio fare una bella gara domenica, questa è una delle migliori piste per le mie caratteristiche”.