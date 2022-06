Libere 2 Sachsenring: Bagnaia da record; 2. Marini, Miller per il tris Ducati; 4. Espargarò e l'Aprilia

PROVE LIBERE 2

Il pilota italiano in cima alla classifica dei tempi del turno di prove che chiude la prima giornata del weekend del decimo appuntamento iridato.

Tre Ducati ai primi re posti della clasifica delle FP2 del Sachsenring: Francesco Bagnaia stabilisce il nuovo record della pista (1.20.018), precedendo due altre Desmosedici: quella VR46 del soprendente Luca Marini (staccato di 115 millesimi, lui pure sotto il vecchio record di Marquez) e quella del compagno di squadra Jack Miller che chiude a 193 millesimi da Pecco. Aprilia quarta con Aleix Espargarò (+0.201) che precede i due piloti Pramac Johan Zarco e Jorge Martin (cinque Ducati nelle prime sei posizioni) ed il leader del Mondiale Fabio Quartararo (+0.381). La MotoGP nel toboga del Sachsenring













































Tanto rosso ed una pennellata di giallo nel secondo turno di prove libere al Sachsenring: ad impedire al team ufficiale Ducati di fare doppietta è Luca Marini che separa nella clasifica dei tempi il leader Bagnaia dal suo compagno du squadra (fino al termine di questa stagione) australiano, peraltro autore della best performance nel turno inaugurale della mattinata. Cinque Ducati su sei nella zona alta della classifica, visto che solo Aleix Espargarò riesce ad interrompere con la sua Aprilia lo strapotere di Borgo Panigale, precedendo la coppia Pramac Zarco-Martin. Il senso è comunque quello dello strapotere delle moto italiane!

© Getty Images

La prima delle giapponesi è la Yamaha di Quartararo: terzo al mattino, il Diablo arretra fino alle settima posizione a 381 millesimi dal vertice ma resta un cliente difficilissimo per le Ducati e per Bagnaia in particolare. Risale in classifica ed entra nella top ten anche Maverick Vinales con la seconda Aprilia (ottavo a 460 millesimi). Di nuovo Ducati con la Desmosedici di Fabio Di Giannantonio in nona posizione (+0.517) mentre è il campione 2020 Joan Mir a chiudere la top ten con la Suzuki (+0.556) davanti al compagno di squadra Alex Rins ed al giapponese Takaaki Nakagami con la "migliore" delle Honda, quella del team LCR.

Continua a non ingranare il weekend di Enea Bastianini che non riesce ancora ad entrare nella top ten e chiude tredicesimo a 729 millesimi da Bagnaia. Alle spalle del ducatista di Gresini ci sono Pol Espargarò con la Honda HRC ed i nostri Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi. Rientra suo malgrado nei ranghi Andrea Dovizioso che esce dai primi dieci del turno mattutino e chiude 23esimo e penultimo.