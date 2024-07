La MotoGP torna in India dal 2025

UFFICIALE

Firmato un nuovo accordo per vedere Bagnaia e compagni in azione al Buddh International Circuit

© Ufficio Stampa 1 di 11 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La MotoGP ha firmato un nuovo contratto con Invest UP, agenzia del governo dell'Uttar Pradesh che agevola gli investimenti internazionali nella regione. Secondo l'intesa, il Gran Premio d'India farà parte del calendario dal 2025 al 2027 compresi. Continuerà a svolgersi al Buddh International Circuit, che ha già ospitato la massima serie su due ruote nel 2023. Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports, ha detto: "Siamo molto felici di annunciare il nuovo accordo stipulato con il governo dell'Uttar Pradesh. Il Gran Premio d'India inaugurale è stato un successo e ha portato valore sia alla MotoGP che alla regione ospitante dell'Uttar Pradesh. Essere in grado di continuare a costruire insieme il futuro è fantastico".

Vedi anche Motogp Bagnaia vince sempre: sua anche la gara tra ducatisti "L'India è un mercato fondamentale per la MotoGP, con un pubblico interessato e consolidato, che puo' inoltre aumentare in modo esponenziale. Il Paese conta centinaia di milioni di veicoli a due ruote utilizzati ogni giorno - ha concluso - il che lo rende fondamentale per i produttori e per lo sport stesso, grazie allo status della MotoGP come apice delle due ruote. Riportare la MotoGP in India e al Buddh International Circuit nelle prossime tre stagioni ci rende orgogliosi".