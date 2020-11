La MotoGP debutta a Portimao con Oliveira davanti a tutti e l'exploit delle Aprilia ufficiali

GRAN PREMIO PORTOGALLO MOTOGP

di

STEFANO GATTI

Il fine settimana che chiude il Motomondiale 2020 è iniziato con il miglior di tempo di casa Miguel Oliveira sui saliscendi dell'Autrodromo dell'Algarve. Il pilota della KTM Tech3 ha battuto di 40 millesimi di secondo Maverick Vinales con la Yamaha factory. Exploit delle Aprilia ufficiali con il terzo tempo di Aleix Espargarò ed il quarto di Lorenzo Savadori. Settimo il neocampione del mondo Joan Mir. Fuori dalla top ten Andrea Dovizioso (dodicesimo), addirittura diciannovesimo Valentino Rossi.

Vincitore del Gran Premio della Stiria di tre mesi fa in Austria, l'unico pilota attualmente impegnato nella MotoGP ha sfruttato il fattore.. campo (o meglio pista) per mettersi tutto dietro nella sessione di prove che ha dato il via all'ultimo Gran Premio della stagione. Miguel Oliveira strappa all'ultimo minuto la miglior performance a Maverick Vinales che a sua volta aveva tolto il primato a Fabio Quartararo (che ha poi chiuso il turno in ottava posizione), appena alle spalle del neocampione Mir. Vinales a parte, i big si sono presi il primo turno di prove libere per studiare il difficile tracciato dell'Algarve, così diverso dal piatto circuito-salotto di Valencia, teatro degli ultimi due GP. Spazio quindi gli outsiders e, oltre ad Oliveira, nella classifica spiccono il terzo ed il quarto tempo messi a segno dai due piloti delle Aprilia del Team Gresini: terzo Aleix Espargarò (+0.114), quarto il poco più che dubuttante Lorenzo Savadori (+0.175) che - proprio da Valencia-uno ha preso il posto di Bradley Smith (a sua volta sostituto di Andrea Iannone) sulla moto italiana.

Tra le Aprilia e la Suzuki di Mir si sono infilati Pol Espargarò e Cal Crutchlow. Sia il catalano che l'inglese sono all'ultima uscita sulle loro attuali "cavalcature". Il più giovane dei fratelli Espargarò si appresta a passare nelle file del team Honda HRC al posto di Alex Marquex che nel 2021 proseguirà il suo apprendistato nella MotoGP nei ranghi del team Honda LCR di Lucio Cecchinello, prendendo il posto proprio di Crutchlow che l'anno prossimo abbandonerà i Gran remi per dedicarsi al suo nuovo ruolo di test rider Yamaha. Ruolo qualche settimana fa associato ad Andrea Dovizioso il cui ultimo GP della carriera (almeno per il momento) inizia dal dodicesimo tempo della FP1. In questo clima da "ultimo giorno di scuola" spicca (si fa per dire) il diciannovesimo tempo "staccato" da Valentino Rossi, in difficoltà nell'adattarsi ai 4592 metri dell'Autodromo del'Algarve: una partenza falsa, da raddirizzare subito, per poter concludere al meglio la lunga (e ricca) militanza nel team ufficiale Yamaha, prima di montare sulle M1 satellite del team Petronas nel 2021.