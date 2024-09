La famiglia di Luca: "Diffondeva un messaggio positivo e di grandi valori"

© La Presse

Si sono svolti nel primo pomeriggio di mercoledì 25 settembre nella centralissima basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano i funerali di Luca Salvadori, il trentaduenne pilota milanese e noto creatore di contenuti digitali dal vastissimo seguito (oltre mezzo milione di follower su instagram, altrettanti iscritti al suo canale youtUbe) che ha perso la vita domenica 15 settembre in un incidente nel corso di una gara di velocità in salita in moto a Frohburg, in Germania. La famiglia ha organizzato un corteo di motociclisti diretto verso la chiesa e la diretta streaming della funzione sul canale youtube sul quale Luca era solito pubblicare i suoi video, predisponendo anche un maxischermo posto proprio a fianco dell'ingresso principale della basilica, per consentire a chi non aveva trovato posto all'interno della basilica di poter seguire la cerimonia.