La MotoGP scopre il KymiRing

Manca ancora un anno al ritorno della Finlandia nel calendario del Motomondiale, ma l'attesa è già tanta. Sul tracciato del KymiRing, a Tillola, sono scesi in pista per due giorni di test della MotoGP alcuni collaudatori dei team ufficiali Honda, Yamaha, Suzuki, Ducati, Aprilia e Ktm. Clima rigido, pioggia, ma asfalto perfetto e tanto pubblico entusiasta per questo ritorno delle competizioni iridate nel paese nordico, dove mancavano dagli anni '80.

Una "prima" che è servita per prendere confidenza con l'opera in via di completamento e anche per fare un primissimo bilancio. "La Finlandia ha grandi ricordi degli sport motociclistici - sono le parole di Jorge Viegas, presidente della Federazione Motociclistica Internazionale - . Tutto sta andando bene e mi piacerebbe assistere ad una conferenza stampa inaugurale nella sala conferenze l'anno prossimo". Presenti anche Tapio Nevala, direttore del circuito e Aky Ajo, figura KTM, tra i più rappresentativi finlandesi oggi nel paddock.

"Vorrei ringraziare tutti gli artefici di questo progetto per questo risultato - ha detto Carmelo Ezpeleta, Ceo di Dorna -. Ggrazie a loro è stata possibile il debutto in pista Siamo contenti di essere qui, in uno dei paesi con più tradizione sportivo-motociclistica".

