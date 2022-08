"In sella ad un a MotoGP quando sarò almeno al settanta per cento", Marquez fissa l'agenda

© Getty Images

"Stiamo andando... piano piano ma la direzione è quella giusta. Sto bene, il mio braccio destro ha subito quattro operazioni. Ci stiamo lavorando e... sembra funzionare. La prossima settimana farò una TAC molto importante per capire se posso aumentare i carichi di lavoro e quando. Poi salirò in moto e solo allora potrò capire davvero se il lavoro come va davvero. Io comunque sono ottimista, il braccio sembra reggere bene. Salirò su una MotoGP solo quando il recuperò sarà almeno al settanta-ottanta per cento". Con queste parole di è aperta la conferenza stampa di Marc Marquez a Spielberg, all'apertura del weekend del Gran Premio d'Austria.