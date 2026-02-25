Atletica, Fabbri vittorioso nel peso del meeting di Nehvizdy con 21,80

Leonardo Fabbri torna al successo nel getto del peso del meeting Hvězdy v Nehvizdech, disputato all'interno dello Sportovní Hala di Nehvizdy nella Repubblica Ceca, grazie a un miglior lancio di 21.80 realizzato al quinto tentativo con cui ha superato il nigeriano Chukwuebuka Enekwechi secondo con 21.20, mentre il giamaicano Rajindra Campbell è terzo con 21.15. Per l'azzurro, bronzo mondiale ai campionati all'aperto di Tokyo 2025, una misura che avvicina la sua migliore ufficiale di 21.82 realizzata in occasione del primo impegno europeo della stagione invernale, in occasione della sua vittoria a Lievin, a cui è seguito il terzo posto di Torun domenica scorsa con 21,43. L'atleta fiorentino ha però lanciato anche a 22.50 all'aperto in Sudafrica in una gara non riconosciuta da World Athletics.

