Il rosso e il nero: Aprilia a Misano contro Ducati e contro la tradizione

MOTOGP

Nel dodicesimo appuntamento iridato la Casa veneta pounta a dare continuità ai recenti successi di Silverstone e Barcellona

© Getty Images Misano si prepara a tingersi di rosso e a stringersi intorno alla Ducati, reduce dal drammatico GP di Catalunya di domenica scorsa a Barcellona ma è un'altra Casa italiana - Aprilia, naturalmente - a presentarsi sul circuito intitolato a Marco Simoncelli con un trend recente inarrivabile... per la Ducati stessa: due vittorie su tre nel giro di un mese, vale a dire da quando il Mondiale ha ripreso il suo cammino dopo la pausa estiva. Aleix Espargarò si è imposto sia a Silverstone che a Barcellona (dove ha vinto pure la Sprint Race), risalendo la corrente fino al quinto posto della classifica generale. Doppio passaggio sul podio al Montemelò anche per il suo compagno di squadra Maverick Vinales (terzo nella Sprint, secondo nel GP full distance). Sono i numeri insomma a dare spessore alle ambizioni degli uomini Aprilia sull'asfalto amico di Misano. Amico sì ma non troppo: curiosamente ma soprattutto storicamente infatti le moto di Noale non hanno collezionato grandi acuti da queste parti. Senza dimenticare che invece - a livello individuale Vinales ha colto a Misano l'ottava delle sue nove affermazioni nella premier class: tre anni fa nella Misano-bis del GP dell'Emilia-Romagna: in sella però alla Yamaha.

© Getty Images

Tornando ai numeri di cui sopra, il weekend in prima linea di Barcellona ha permesso alla Casa di Noale di lustrare significativamente il proprio blasone: Aprilia ha infatti messo a segno nell'autodromo del Vallés la sua prima doppietta in MotoGP. Non era mai accaduto che due piloti Aprilia salissero insieme sul podio. Aleix Espargaro è inoltre diventato il terzo pilota a vincere sia la prova Sprint del sabato che il GP "regular" domenicale nell'ambito dello stesso weekend di gara. Come lui (anzi, prima di lui) a fare percorso netto sono stati Francesco Bagnaia (ben tre volte: Portimao, Mugello e Spielberg) e Jorge Martin, in una singola occasione: il GP di Germania del Sachsenring.

© Getty Images

Per il maggiore dei due fratelli Espargarò, quello di Barcellona è stato il terzo centro della carriera nella premier class: una mini-serie che Aleix punta ad incrementare in tempi stretti e che (ben prima dell'altro recente successo di Silverstone) era iniziata nella primavera dello scorso anno al GP d'Argentina.Tre vittorie sotto il denominatore comune Aprilia, naturalmente. Questa è inoltre la terza vittoria Aprilia nella class in MotoGP. Da parte sua, il compagno di squadra Vinales è ancora alla ricerca della sua prima vittoria con la moto italiana. Una caccia che inizia ad assumere i contorni dell'ossessione, visto che Maverick a Barcellona ha totalizzato il suo terzo secondo posto, dopo quello nell'esordio stagionale di Portimao e quello del GP d'Inghilterra dello scorso anno.