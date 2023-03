Il Diablo ci mette la coda: esperimenti Yamaha, Quartararo unica spina nel fianco Ducati?

MOTOGP

Ultimi esperimenti per i rivali dei campioni del mondo a due settimane del battesimo iridato

© Getty Images Solo Fabio Quartararo è riuscito ad impedire alla "Ducati armada" di completare un clamoroso settebello nella seconda ed ultima giornata dei test di Portimao, sulla pista che tra due domeniche ospiterà il via del Mondiale. Oltre al muso (della sua M1), il francese campione del mondo 2021 ci ha messo anche... la coda, anzi il codone, sotto forma di un alettoncino che sembra andare ben oltre le alette spuntate qua e là negli ultimi anni sulle moto della premier class. Uno slancio verso un'evoluzione "aero" ancora in larga parte da esplorare e da regolamentare (con altrettanta urgenza), viste le due evidenti implicazioni a livello di sicurezza.

Intanto, con o senza appendici aerodinamiche al limite dell'ortodossia, Quartararo è stato l'unico a rivaleggiare in qualche con le Ducati l piano delle performance pura. Nella top ten della classifica dell'ultima giornata di test prima del via del Mondiale il francese ha chiuso con il terzo tempo (alle spalle di Johan Zarco, davanti a Luca Marini), a 334 millesimi dal leader Francesco Bagnaia, indiscutibilmente a suo agio nei panni del... capobranco, magari in attesa che il suo nuovo compagno di squadra Enea Bastianini completi il suo apprendistato in sella alla Rossa e di poter valutare meglio - ma lo si potrà fare solo a Mondiale iniziato - gli spazi di manovra dei satelliti Pramac e VR46, cosiccome il margine di crescita 2023 di Luca Marini, Marco Bezzecchi e Joha Zarco (tutti e tre a caccia del primo successo) e di Jorge Martin che deve ancora dare seguito alla vittoria di due anni fa in Austria.

Nella parte bassa della top ten portoghese fanno capolino KTM e Aprilia, con il nono tempo di Brad Binder e il decimo di Aleix Espargarò. Anche la Casa italiana ha sperimentato a livello di aerodinamica sul circuito dell'Algarve, come già aveva fatto qualche settimana fa in Malesia ma - la di là delle buone indicazioni dei test portoghese - lo scomodo focus è puntato sulle imperfette condizioni fisiche di Aleix a meno di due settimane dallo stacco al primo semaforo della stagione iridata.