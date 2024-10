Iannone pronto a tornare in MotoGP dopo cinque anni

Andrea Iannone potrebbe tornare a correre in MotoGP. Sarebbe lui il sostituto Fabio Di Giannantonio in sella alla Ducati del team VR46 in occasione dei gran premi di Malesia e Valencia, ultimi due appuntamenti della stagione in programma a novembre. Il 35enne Iannone, su indicazione dello stesso Valentino Rossi, prenderebbe il posto Di Giannantonio, che dopo le gare in Australia e Thailandia tornerà in Italia per operarsi alla spalla sinistra .