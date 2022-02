 Honda Repsol Team: una rinfrescata al look, tante novità sotto la carenatura per tornare al vertice

MOTOGP

Presentato il nuovo look delle moto che l'otto volte iridato ed il minore dei fratelli Espargarò guideranno nel Mondiale: "Vogliamo lottare per il titolo"

di

Stefano Gatti

Livrea rivisitata ma soprattutto diverse novità sotto la carenatura per la Honda RC213V che Marc Marquez e Pol Espargaro porteranno in gara nel Mondiale al via il primo weekend di marzo in Qatar. Nuova aerodinamica, telaio rivisto, motore aggiornato e, appunto, una "rinfrescata" al look che celebra il quarantesimo anniversario HRC, con un nuovo logo che sottolinea il passaggio (sotto la bandiera HRC, appunto) di tutte le attività sportiva Honda sulle quattro ruote. La "mission" immediata è il ritorno alla vittoria finale nel Mondiale Piloti ed in quello Costruttori, che mancano enrambi al 2019. La Honda "va in bianco" per tornare a dominare

































































































Il 2022 segna il 28esimo anno di collaborazione tra Honda e Repsol, i cui colori campeggiano sulle moto giapponesi fin dal 1995, l'anno del secondo dei cinque titoli consecutivi di Michael Doohan in sella alla NSR500. Quindici i titoli vinti, 183 successi nei Gran Premi, 452 le presenze sul podio. Cifre straordinarie che fanno di Repsol Honda Team la squadra più vincente in assoluto nella storia del Motomondiale.

La RC213 new look scenderà in pista venerdì 11 febbraio (e fino a domenica 13) nella seconda sessione di Official Test in programma sul circuito di Mandalika che sarà poi teatro - domenica 20 marzo - del Gran Premio dell'Indonesia, secondo appuntamento del Mondiale.

"Il feeling è ottimo - ha spiegato Marquez - , la moto mi piace, ha un alto potenziale. Sono andati forte anche gli altri piloti Honda, questo è molto importante per tutto il team, è stato fatto un duro lavoro in inverno e sembra che le cose funzionino. L'obiettivo è lavorare duro con l'obiettivo di lottare per il titolo".