Terra... rossa: Bagnaia e una Ducati da riconquistare in fetta

Sì perché Le Mans ha anche sancito che tra Marquez e Ducati è amore vero. Per intenderci, quello che - allargando il campo - nell'altra grande mossa di mercato dello scorso anno (il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari) non è ancora sbocciato e che si appresta da affrontare la prova "decisiva" del prossimo weekend ad Imola. In Francia, Marquez Sr. ha mostrato a favore di microfono la sua disponibilità a seguire la decisione di Ducati di puntare sul nuovo telaio ed è stato in qualche modo premiato da una prova domenicale che - nel suo svolgimento "pazzo" - gli ha permesso di massimizzare le circostanze, scavando nel giro di una cinquantina di minuti un solco tra sé e i suoi diretti avversari (lo stesso Bagnaia e prima ancora il fratello minore Marc) che segna una decisa e forse decisiva discontinuità rispetto alla sfida punto a punto dei cinque precedenti appuntamenti. Accontentarsi del secondo posto, astenendosi dal tentativo di avvicinarsi al leader Zarco è stato un ulteriore punto a favore dello spagnolo, qualcosa che potrebbe aver spinto il suo team ad affidargli le chiavi di una sfida iridata che è già a senso unico. Come sarebbe poi andata a finire nel GP di Francia senza il contatto al via tra Bagnaia e Bastianini è tutta un'altra storia e lascia qualche ultimo dubbio in sospeso. Il punto di non ritorno però si avvicina e da questo punto di vista il Gran Premio di Gran Bretagna di fine mese è un appuntamento cruciale. Perché gli episodi contano (e anche tanto) ed hanno fin qui "colpito" tanto Marc quanto Pecco, ma la tendenza è quella che conta... alla fine dei conti.