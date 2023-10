Honda dà l'ok: Marc Marquez potrà provare la Ducati già nei test di Valencia

UFFICIALE

Puig conferma: "Nessuna opposizione". L'otto volte campione salirà sulla Desmosedici il 28 novembre: "Non è solo un giorno, sono due mesi..."

© Getty Images Marc Marquez potrà salire sulla Ducati del team Gresini già nei primi test di Valencia a fine novembre. "Nessuna opposizione da parte di Honda per far provare la Ducati a Marc Marquez nei test di Valencia", ha confermato il team manager Hrc, Alberto Puig, confermando il via libera all'otto volte iridato in vista di martedì 28 novembre. Nei test ufficiali successivi all'ultimo GP del 2023, lo spagnolo esordirà in sella alla Desmosedici.

"E' solo un giorno ma è quello che servirà per passare l'inverno con buone sensazioni", ha aggiunto il direttore sportivo del team Gresini, Michele Masini, a Sky. Il più contento di tutti, naturalmente, è proprio Marc Marquez. "Non è solo un giorno di test, ma due mesi, perché poi c'è dicembre e gennaio... Ringrazio la Honda per avermi fatto fare questo test, abbiamo una bellissima relazione", le sue parole.