Bagnaia: "Problema con la frizione , poi battaglie... inutili con Zarco e Alex Marquez"

GP THAILANDIA MOTOGP

Il campione del mondo "tradito" da un inizio di gara sprint piuttosto caotico

© Getty Images "La partenza è stata buonissima, il problema è che la frizione ha staccato più tardi rispetto al punto normale e quindi ho perso reattività. Sono rimasto imbottigliato e quando ti arrivano addosso dall'esterno è difficile chiudere la traiettoria. Il problema della frizione è stato a livello di reazione, più che di stacco. È in carbonio e il punto di stacco cambia molto al variare della temperatura. Qui con il gran caldo si è spostato in avanti in un minuto e mezzo: nel giro di ricognizione era tutto a posto. Di solito non succede: credo sia stato un po' un caso. Poi ho perso tempo con Zarco che mi ha fatto un sorpasso un po'... al limite ma soprattutto al terzo giro con Alex Marquez: abbiamo fatto una lotta... diciamo così "all'ultimo sangue" ma soprattutto inutile. Fa niente, dai: ogni tanto succede". Francesco Bagnaia rivive così una Sprint che si è complicata fin dal via, vanificando il potenziale della sua Ducati nei giri finali. Il vantaggio su Martin si è ridotto a diciotto punti, ma il campione in carica non perde la fiducia e punta al riscatto nel Gran Premio domenicale.

"Come al solito i nostri avversari sfruttano meglio le gomme ad inizio gara, infatti Io recupero nella fase centrale e poi nel finale, quando sono stato più veloce di Martin. Solo che se perdi tempo all'inizio, poi è difficile venirne fuori bene. È tutto il weekend che andiamo forte, riesco a spingere anche con le gomme usate: per questo mi aspettavo di più. Ho perso un paio di secondi che mi hanno impedito di lottare poi per il podio. Oggi ho fatto fatica nel secondo settore, dove Jorge è andato fortissimo. Però stando dietro ho capito un po' di cose e con la mescola dura nel Gran Premio mi troverò meglio. L'importante è partire bene: il consumo gomme non mi preoccupa, siamo messi bene. Dobbiamo però stare fuori dalla bagarre e da lotte inutili".