GP Valencia, Miller: "Lavorato per l'anno prossimo". Bagnaia: "Passo buono, giornata positiva"

GP VALENCIA

Il team Pramac torna a sorridere dopo alcune prestazioni che non avevano lasciata soddisfatta la scuderia. Lo squillo della prima giornata di libere a Valencia porta la firma dell'australiano Jack Miller che, prossimo al passaggio al team Factory Ducati, ha ammesso: "Queste sessioni sono state un po' il test per il 2021 perché abbiamo giocato molto con la geometria della moto per capire quale direzione seguire. Abbiamo lavorato sul set up per risolvere i problemi che abbiamo avuto lo scorso weekend". Getty Images

Per Miller, il cui vantaggio dal secondo crono di Nakagami è di soli 91 millesimi, c'è ancora da lavorare: "La pista è gommata, non ha piovuto ed è molto veloce. E' possibile avere un buon passo e le gomme non calavano molto, ma penso di avere ancora qualcosa in più quindi non posso ritenermi soddisfatto".

Sorride anche Pecco Bagnaia, reduce da un momento no che lo ha portato a tre ritiri di fila in altrettante gare: "Mi aspettavo di andare bene già dallo scorso weekend, ma abbiamo fatto solo una prova sull'asciutto e poi direttamente la gara nella quale partivo indietro. E' una pista simile a Misano e Jerez dove siamo andati forte, c'è tanto grip ed è costante in tutte le sue curve. Riesco ad avere le sensazioni che mi mancavano da diverse gare, il passo è buono e questa giornata è positiva. Avevo bisogno di iniziare il weekend così dopo alcuni GP tutt'altro che esaltanti tra cadute, giornate lente e poca fiducia".

Buone sensazioni anche per Takaaki Nakagami: "E' stata una buona partenza, ho delle buone sensazioni in moto, ma non puoi mai sapere quanto miglioreranno gli altri. Dobbiamo perfezionare alcune cose, è importante riuscire ad adattarsi al meglio per le qualifiche".