GP Teruel, Dovizioso: "Tutti migliorano, noi no. Domani ci proveremo"

MOTOGP TERUEL

La diciassettesima casella in griglia di partenza non può lasciare soddisfatto Andrea Dovizioso che, quarto in classifica generale, vede allontanarsi sempre più il sogno di succedere Marc Marquez nell'albo d'oro Mondiale. Per il ducatista ennesimo fine settimana da dimenticare: "Purtroppo questo Gran Premio si sta rivelando ancora più complicato rispetto a quello della settimana scorsa, dove avevamo già riscontrato diverse difficoltà".

Per Dovi la sua Desmosedici non fa progressi, a differenza degli altri piloti: "La differenza la stanno facendo soprattutto i nostri avversari, che sono riusciti a migliorare molto. Domani partiremo piuttosto indietro e purtroppo anche il nostro ritmo di gara non è ottimo. Cercheremo di fare il possibile per portare a casa il maggior numero di punti".