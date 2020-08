GP Stiria, gioia Espargaro: "Oggi è il nostro giorno". Nakagami: "C'è fiducia". Zarco: "Ho imparato tanto"

MOTOGP STIRIA

Pol Espargaro continua a scrivere la storia per la KTM. Dopo il primo storico successo a Brno conquistato da Binder, a Spielberg arriva anche la prima pole position in top class grazie al pilota spagnolo: "Vedremo cosa succederà domani, ma oggi è il nostro giorno". Soddisfazione per Pol che dalla prima fila vede un vantaggio sulle Ducati: "Sappiamo che la posizione di partenza fa in una pista dove la Ducati fa fatica a sorpassarci". MotoGP, KTM in pole con Espargaro Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

"Sono molto felice, sono state due settimane complicate. Essere davanti alla prima curva è importante per fare il passo e tenere il ritmo per la gara" ha proseguito il pilota KTM.

Soddisfazione anche per Takaaki Nakagami, per la prima volta in prima fila in top class: "Sono molto contento e grato, questo weekend mi ha permesso di essere costante e in qualifica ho fatto del mio meglio. E' andata bene, ho fatto un piccolo errore che mi ha portato oltre il limite, è la prima volta che vado in prima fila e la sensazione è molto bella. Ho fiducia per domani".

Ha stretto i denti, a causa dell'infortunio allo scafoide, e ha conquistato il terzo tempo Johann Zarco che però domani sarà costretto a partire dalla pit lane dopo la penalità ricevuta per l'incidente con Morbidelli della scorsa settimana: "Ho imparato tanto oggi, quando sono partito stamattina pensavo di provare più dolore al polso ma non è stato così. Sono rimasto concentrato per essere il più preciso possibile. Non ho tante parole da dire, ma oggi mi è servito per imparare tanto sulla moto e sfrutterò tutto ciò nei prossimi GP".