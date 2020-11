GP Portogallo, Rossi: "Volevo chiudere dignitosamente in Yamaha". Dovizioso: "Spero non sia l'ultima"

MOTOGP PORTOGALLO

La stagione 2020 del Motomondiale cala il sipario sul circuito dell'Algarve di Portimao, gara che verrà ricordata per le ultime volte. Ultima in Yamaha ufficiale per Valentino Rossi (12°) e per Andrea Dovizioso (6°) con la Ducati, ma destino diverso per i due piloti italiani per la stagione che verrà. Per il Dottore pronta l'avventura in Petronas: "Con Yamaha è stato come un film, 15 anni insieme fantastici. Ma il film della mia carriera non è finito". Per Dovizioso un anno sabbatico con una speranza: "Non sarà l'ultima in MotoGP". Getty Images

Dalla Factory alla M1 in Petronas, giusto qualche box più in là per Valentino Rossi che nel 2021 tornerà ad emozionare nel Motomondiale: "E' stato un weekend difficile, abbiamo fatto fatica già da venerdì ma volevo una gara dignitosa per salutare questo team e gli amici che ho qui. Sono partito indietro e male, ma fino alla fine sono andato avanti molto bene. Si faceva fatica a sorpassare".

"Siamo stati 15 anni insieme, è stato come un film ed è stato tutto molto bello. Sono stati una parte della mia vita, un capitolo molto importante. Ho corso per tanti team, questo è quello della mia vita. E' stato bello salutare tutti, abbracciarli forte. Il film della mia carriera però non è ancora finito" il commento del pesarese.

Ai saluti anche Dovizioso che, libero da ogni vincolo per la stagione 2021, vedrà colleghi ed amici da casa nella speranza di una chiamata per un progetto ambizioso per il 2022: "Ero concentrato per arrivare quarto in classifica, volevo finire bene. Recuperare quando parti da dietro è difficile, arrivare quarti nel Mondiale con cosi poco feeling durante la stagione è una gran cosa. Ultima? Spero non sia questa, mi allenerò e non mollerò".