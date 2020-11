GP Portogallo, Rossi: "Tanti esperimenti, sfortunato per la caduta". Dovizioso: "Trovato il giusto feeling"

GP PORTOGALLO

E' stata una giornata tutt'altro che esaltante per Valentino Rossi che, nella prima di Portimao dal doppio volto per Yamaha, non è riuscito ancora una volta a incidere nel corso delle libere. Un deludente 21° tempo nella seconda sessione del pomeriggio per il Dottore, caduto e costretto a qualche modifica: "Abbiamo provato molto, ma è mancato il passo. DOpo la caduta ho preso la seconda moto che non mi ha dato le stesse sensazioni della prima". Getty Images

"La pista è fantastica. È diversa dagli altri tracciati e con le MotoGP è difficile perché vai molto forte, ma è bello e molto divertente da guidare" il commento del pesarese che poi, in merito al cambio moto, ha aggiunto: "Con la mia prima, che aveva un setting più vicino al normale, ero un po' più veloce. Ma sfortunatamente ho perso l'anteriore alla curva 4 e sono caduto. Dopo sono dovuto uscire con l'altra moto e non avevo la stessa sensazione, quindi non ero abbastanza veloce".

Rossi ha poi proseguito: "Avevamo provato a migliorare l'aderenza al posteriore, ma ho perso velocità in entrata di curva. Quello che abbiamo guadagnato lo abbiamo perso da un'altra parte. Domani ci atterremo a un setting più standard e cercheremo di capire se possiamo essere più forti.

Settimo tempo e prestazione positiva per Andrea Dovizioso che ha analizzato così la prima giornata portoghese: "E’ stata una giornata molto intensa: Portimao è una pista particolare e stretta, che non ti permette di sfruttare al massimo il motore della MotoGP. All’inizio abbiamo faticato ad individuare un buon setup ma, dopo diversi giri, il mio feeling con la moto è finalmente migliorato".

"Ci sono però ancora diversi aspetti sui quali dobbiamo concentrarci per essere pronti per la gara di domenica, e capire meglio come si comporteranno le gomme su questo tracciato" il commento del forlivese.