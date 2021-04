GP Portogallo, Quartararo: "Passo forte, vittoria voluta". Mir: "Gara dura"

Seconda vittoria di fila per Fabio Quartararo, che al ritorno da Losail fa la voce grossa anche a Portimao dove il successo arriva con quasi 5 secondi di vantaggio dal secondo Bagnaia. Trionfo ed entusiasmo per "El Diablo", che può festeggiare alla grande insieme al box Yamaha: "E' bello tornare dal Qatar e aver ottenuto gli stessi risultati e le stesse sensazioni di lì. Sapevo di andare forte, mi sono concentrato sul passo e non mi aspettavo di poter conquistare questo risultato".

