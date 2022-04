GP Portogallo, Bagnaia: "Obiettivo raggiunto, non ho voluto rischiare". Bastianini: "Peccato"

MOTOGP PORTOGALLO

Il ducatista stringe i denti e in rimonta conquista punti importanti per il prosieguo della stagione

La brutta caduta in Q1 e i problemi alla spalla potevano essere un grande ostacolo per qualsiasi pilota, ma non per Francesco Bagnaia. Il pilota Ducati ha stretto i denti e nonostante il dolore ha portato a termine una gara da applausi, con l'ottavo posto finale che fa morale in vista della prossima tappa in Spagna a Jerez: "Ieri e stamattina sapevo che per essere contenti dovevo finire negli otto, ci sono riuscito e ho finito la gara senza forza al braccio. Non mi sono sentito di rischiare più di tanto, non sono stato aggressivo ma essere arrivato fino alla fine mi rende soddisfatto". Una Portimao "diabolica" per la MotoGP































"Sono abbastanza contento di quanto fatto. Martedì faccio una risonanza, ma sembra non esserci nulla di preoccupante. A Jerez proveremo a fare di meglio" ha detto Bagnaia.

Cade e si ritira invece Enea Bastianini, che perde la leadership del campionato: "E' un peccato, avremmo potuto fare una bella gara. Siamo partiti bene, la mia partenza è stata buona. Stavo cercando di recuperare e sono stato dietro a Pol Espargaró per tre giri, non sono riuscito a superarlo. Ho provato un po' al limite già alla curva 1. Sapevo che stavo perdendo terreno e poi volevo spingere un po' di più - e ho commesso un errore.“Fino a quel momento è stata un'ottima gara di recupero. Eravamo forti e penso che ci fosse il potenziale per andare ancora oltre. Purtroppo è andata così. Non so cosa avrei potuto ottenere, se un risultato tra i primi 5 fosse ancora possibile".